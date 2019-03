Dal 26 marzo, verranno attuati dei cambi nel Piano di esercizio del gommato dell’Atm

Da un comunicato dall’Atm di Messina, si apprende che dal 26 marzo il Piano di esercizio del gommato subirà alcune variazioni, così evidenziate, a subire modifiche saranno: “la 4, che effettuerà il capolinea allo Zir, percorrendo la strada statale 114, mentre la 5 avrà capolinea allo Zir e al villaggio di Mili San Pietro. La linea 18 farà capolinea al Cavallotti percorrendo via Garibaldi, via Cannizzaro e via La Farina, mentre la linea 24 transiterà in andata e ritorno dai villaggi di Sperone, Serri e Badessa. Poi c’è la linea 27 che effettuerà il percorso di andata il ritorno percorrendo tutta la Panoramica, e la 31 che effettuerà il capolinea all’ospedale Papardo e dalla statua di padre Pio. Molti i cambi di orario, che interesseranno ben diciassette linee”.

“A Castanea, le corse corse diminuiranno, da 8 diventeranno 6, dal momento che sono stati soppressi i bus delle 9.55, al mattino, e quello delle 18.35, la sera, che non saranno sostituiti. La linea 2, Altolia-Briga, registra la soppressione di quattro corse su quattordici, la linea 5 (Mili-Galati) passa da 15 corse a 9, la linea 7, di Tipoldo, ne perde quattro (da 15 a 11). Poi c’è la 8 bis, Santa Lucia- S. Filippo Inferiore, che da sei arriva a quattro corse, la linea 9 (San Filippo Superiore/Cep) è quasi dimezzata, passando da 12 corse a sette, la linea 10 di San Giovannello si riduce da 19 a 15, la linea 12 di Bordonaro Inferiore ne perde una (da 10 a 9), la linea 14 (Camaro) passa da 14 a 11 corse, la linea 16 di Montepiselli mantiene le sue 13 corse (ma cambiano gli orari), la linea 17, Città nuova/Cavallotti, passa da 14 a 11, la linea 18 (San Michele-Castronovo) si incrementa invece da 11 a 14 corse, la 19 da Giostra a Cavallotti ne perde una (da 11 a 10), la linea 22 (Basile-Conca d’oro) passa da 17 a 12, la linea 24, della Panoramica, da quindici corse ne perde una, la linea 29 (Castanea) ne perde 2, la linea 31 cambia percorso e guadagna dieci corse (da 15 a 25), infine la linea 33 da Ponte Gallo, via autostrada, ne guadagna una, passando da 11 a 12″.