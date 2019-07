Dal cratere del vulcano Stromboli, sono state registrate (dall’Ingv di Catania) nella giornata di oggi una serie di violente esplosioni. In modo particolare, è stato possibile intercettare due trabocchi di lava nella Sciara del fuoco. I lapilli lanciati dal gigante, durante l’esplosione hanno casusato alcuni incendi nei canneti esistenti nella zona. Diversi turisti presi dalla paura, si sono tuffati in mare.

Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, ha riferito all’ANSA che: “una persona sarebbe morta nell’eruzione. Si tratterebbe di un turista di Milazzo, che stava facendo una escursione nella zona sommitale dell’Isola.

Sono momenti di paura vissuti da alcuni testimoni, che hanno raccontato così, quella che è stata una vera e propria -pioggia di lapilli-: “c’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo su Ginostra e fiamme sui costoni della montagna”.

La Protezione Civile regionale, si è subito attivata. Da quel che si è appreso dalle sommarie informazioni ricevute dalla Forestale, dai carabinieri e dai vigili del Fuoco le esplosioni avrebbero provocato vari focolai dopo la caduta di materiale incandescente sul terreno. I pompieri fanno sapere che sui luoghi sono in azione due canadair per spegnere gli incendi provocati in quota e che si è inviato un elicottero per soccorrere due escursionisti segnalati in difficoltà. Su una motovedetta della Guardia Costiera, si sono imbarcati gli operatori per raggiungere il massiccio vulcanico eoliano.

L’Ufficio del Governo di Messina in una nota, ha specificato inoltre ciò: “in relazione all’attività esplosiva verificatasi nell’area sommitale del Vulcano Stromboli alle ore 16.46 della giornata odierna, questa Prefettura ha attivato l’Unità di Crisi“.

Il sindaco di Santa Marina Domenico Arabia, ha sottolineato: “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’è pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state fatte sgomberare anche le spiagge dell’Isola di Salina e si raccomanda di non accedervi fino a questa sera”.