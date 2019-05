“Dal cuore dell’Arma del nostro Sud note musicali sotto le stelle”, un evento di beneficenza

“Il 5 giugno celebriamo come ogni anno la festa dell’Arma, ma quest’anno ci sarà anche in più l’8 giugno un momento culturale unico: il concerto “Dal cuore dell’Arma del nostro Sud: note musicali sotto le stelle” al Teatro Antico di Taormina con la fanfara dei carabinieri, la banda della Brigata Aosta dell’esercito e una banda del gruppo allievi carabinieri di Reggio Calabria”. A dirlo nei saloni di rappresentanza della Caserma “Bonsignore” di Messina il generale Luigi Robusto, comandante del comando interregionale carabinieri Culqualber presentando alla stampa la Festa dell’Arma e il concerto di Taormina.

“Si tratta della prima volta – aggiunge Robusto – che organizziamo un concerto del genere e siamo molto fieri. Sarà un evento al quale parteciperanno molti talenti tutti militari, tra questi un tenore e un soprano dei carabinieri”.

L’8 giugno sarà l’occasione speciale per celebrare la Benemerita, con la musica suonata con la professionalità della formazione bandistica dei carabinieri. Sara’ un evento a ingresso gratuito, organizzato in collaborazione con il Comune di Taormina e con Taormina Arte.

L’evento che è in fase di preparazione, comincerà non prima dell’ammainabandiera sempre sul palco innanzi al pubblico intervenuto e con il coro che canterà l’Inno di Mameli, si propone di raccogliere fondi per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri (ONAOMAC), mediante offerte libere che potranno essere versate alla Croce Rossa Italiana, presente alla serata. I dettagli saranno forniti tra pochi giorni non appena saranno definiti nel modo più completo.