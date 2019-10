Dalla mezzanotte di lunedì 7 ottobre, in tutta la Provincia di Messina, è stato disposto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile uno stato di Preallerta arancione

Dalla mezzanotte di domani, in tutta la Provincia di Messina, è stato disposto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile uno stato di preallerta arancione a causa dell’atteso arrivo di una perturbazione.

Infatti la SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana), facendo fede al Bollettino nazionale di vigilanza ha reso nota per domani l’esistenza di una moderata criticità in relazione al rischio meteo-idrogeologico e idraulico per il verificarsi di eventuali temporali che potrebbero essere associati a fenomeni di notevole intensità, locali grandinate, forti raffiche di vento e abituale attività elettrica. Ad iniziare da questa notte e per tutta la giornata di lunedì 7 ottobre, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo.