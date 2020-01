A PARLARE IN UNA NOTA CONGIUNTA, SONO I COMPONENTI DI FILT CGIL E UILTRASPORTI DI MESSINA

“Dalla sera del 20 gennaio, si sono fermate le due unità in servizio con 11 agenti scioperanti su 14”. A parlare in una nota congiunta Filt Cgil e UIltrasporti.

I responsabili proseguono: “e dalla mattina del 21 gennaio tutte soppresse le corse delle 3 unità dei mezzi veloci in servizio. Su 4 equipaggi sono 21 i lavoratori scioperanti, oltre il 90% della forza lavoro. Dati chiari e inequivocabili sulla tensione e la determinazione di una protesta che giunta al quinto sciopero non scema ma anzi continua a salire. Sit in e volantinaggio dei lavoratori alla stazione Marittima di Messina con la solidarietà dell’utenza che chiede servizi sempre migliori e più investimenti sullo stretto di Messina”.

Concludono Filt Cgil e UIltrasporti: “adesso la politica batta un colpo, i lavoratori rivendicano la legittima applicazione del contratto delle attività ferroviarie da domani la vertenza sarà spostata a Roma perché occorre rompere il silenzio del Ministero e dei vertici locali e nazionali di FS”.