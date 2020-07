Dalla serata di ieri a tutt’oggi, i tecnici dell’AMAM hanno ripristinato le tubazioni in tilt e l’alimentazione elettrica in avaria

Dalla serata di ieri a tutt’oggi, i tecnici hanno ripristinato le tubazioni in tilt e l’alimentazione elettrica in avaria, per consentire ai sistemi di pompaggio di tornare a funzionare negli impianti di Larderia, Mangialupi, San Filippo, Bordonaro, Cumia, Galati e Giampilieri e in molte altre zone colpite dal forte temporale che si è abbattuto ieri su Messina e dalle quali provengono ancora segnalazioni di mancata erogazione di acqua attraverso la rete

Danneggiate anche le condotte fognarie, soprattutto nella zona Nord della citta, tra Rodia e San Saba

Continua comunque l’attività di pronto intervento che vede impegnate le squadre in costante raccordo con la sala di telecontrollo di AMAM e l’ufficio segnalazioni attivo h24 al numero 090.3687722.