Dalle 19:30 odierne, cinque squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate a Messina, in via Conte di Torino, per l’incendio del tetto di un edificio poi propagato all’intero stabile.

Evacuata dai pompieri l’intera struttura, nessuna persona è rimasta coinvolta, in corso l’estinzione degli ultimi focolai.

Foto, tratta da: “www.stampalibera.it”.