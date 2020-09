Dalle ore 14 circa di questo pomeriggio più squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate, per combattere un vasto incendio di un negozio di biciclette

IL ROGO È AVVENUTO IN VIA CESARE BATTISTI A MESSINA

Più squadre dei Vigili del fuoco, dalle ore 14 circa di questo pomeriggio sono state impegnate, per tener testa ad un vasto incendio verificatosi presso un negozio di biciclette di via Cesare Battisti a Messina.

Sul posto sono state presenti, diverse autopompe ed autobotti (anche il mezzo da 14.000 litri) per fornire acqua. In loco, ha agito il personale a bordo di automezzi necessari per estinguere il focolaio e coadiuvare il servizio tecnico urgente. I pompieri, hanno operato anche con gli autorespiratori per il consistente fumo scaturito dalle fiamme. Nel luogo si sono notati, pure i carabinieri.