Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti

PER 5 DI ESSI E' STATO DISPOSTO IL FERMO IN CARCERE, VERSO 4 GLI ARRESTI DOMICILIARI, PER I RESTANTI 2 L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE PRESSO LA POLIZIA GIUDIZIARIA