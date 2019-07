Dalle prime ore del mattino, la D.I.A. di Messina, su disposizione del Tribunale di Messina – Misure di Prevenzione di Pubblica Sicurezza ha eseguito un sequestro di 7 milioni di euro

Dalle prime ore del mattino, la D.I.A. di Messina, su disposizione del Tribunale di Messina – Misure di Prevenzione di Pubblica Sicurezza, in esito alla proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, a firma del Direttore della D.I.A., Generale di Divisione Giuseppe Governale – e in piena sinergia operativa con la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, guidata dal dr. Maurizio De Lucia – sta eseguendo un decreto di sequestro apponendo i sigilli all’ingente patrimonio (quantificato in 7.200.000 euro) nella disponibilità di un noto imprenditore edile della zona tirrenica della provincia messinese, Domenico Molino. I particolari dell’operazione – la cui esecuzione è tuttora in corso – verranno illustrati nel corso dell’odierna mattinata.