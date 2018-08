Daniele Ialacqua (ex assessore della Giunta Accorinti): “Ha ragione il sindaco De Lux, volete mettere la visibilità che hanno i migranti quando affogano nel mediterraneo?”

"O MUOIONO IN 12 STIPATI IN UN CAMIONCINO?"

Daniele Ialacqua, ex assessore della Giunta Accorinti, ha commentato l’invito del primo cittadino di Messina, rivolto al responsabile del Viminale, affermando: “so bene che essendo italiani non sono visibili come i tanti migranti che cercano e trovano rifugio in Italia”.

“Ha ragione il sindaco De Lux, volete mettere la visibilità che hanno i migranti quando affogano nel mediterraneo o muoiono in 12 stipati in un camioncino dopo una giornata di schiavismo ottenendo le prime pagine dei giornali?”.

“Con l’attaco ai migranti, ora la retorica populista del sindaco De Lux è quasi completa, manca ancora una -frecciatina- ai rom, magari annullando un progetto pon per l’inclusione sociale, e saremo a posto”.

“Siamo sicuri che il il ministro Salvini non rifiuterà l’irresistibile invito del sindaco con linguaggio leghista”.