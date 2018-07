Danilo Toninelli (ministro delle Infrastrutture e Trasporti): “Un binario”

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, l’onorevole Danilo Toninelli in un post su Facebook scrive: “un binario. Tanto dolore. Una tragedia assurda e inaccettabile. Sono venuto in Puglia per commemorare la strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato. Ho abbracciato i parenti in lacrime delle 23 vittime. E ho detto loro che gli interessi di un gestore ferroviario o di certi potentati locali non dovranno mai più prevalere rispetto alla sicurezza dei pendolari, dei cittadini che su quel binario viaggiano ogni giorno”.

“Stiamo analizzando le tratte, rivedremo le concessioni se serve. E le Regioni devono collaborare. Perché Rfi garantisce standard di sicurezza che spesso le aziende regionali non riescono a fornire. Proprio sicurezza e benessere di chi viaggia saranno la priorità assoluta del mio mandato”.