De Luca (sindaco di Messina): “Solo per chiarezza”

L’onorevole, avvocato Cateno De Luca, sindaco di Messina, in una nota scrive: “Solo per chiarezza”!

Il Nucleo di sicurezza del sindaco esiste da sempre e nel 2005 è stato formalizzato da un ulteriore atto del commissario Bruno Sbordone: “in definitiva è sempre stato legittimamente usato dai miei predecessori sindaci di Messina. Non stupiscono le affermazioni del maggiordomo Gambale ormai sempre più inviperito per non aver ottenute le prebende che la sua autorevole candidatura avrebbe dovuto garantire per farlo campare”.

“Ho solo la colpa di aver preteso quella disciplina regolamentare con apposito atto di Giunta comunale che i miei predecessori non hanno avuto l’accortezza di fare lasciando alla prassi uso ed abuso di questo delicato e prezioso servizio. Quindi nessun aumento di costi rispetto al passato e nulla di nuovo sotto il sole”.

“Assistiamo soltanto al vagito di un prezzolato che pensa di intimidirci con il classico uso distorto della penna. Avremmo tanti suggerimenti da formulare al Gambale sull’uso alternativo che potrebbe fare di quella penna ma non possiamo e non vogliamo scendere ai suoi infelici ed infausti livelli”.

Una cosa è certa: “il Gambale non sarà mai a nostro libro paga perché non possediamo un libro paga e prego che qualcuno lo possa spiegare definitivamente all’irrequieto Gambale”.