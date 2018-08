De Luca (Sindaco – ME): “Oggi capiremo, dove andremo a finire”

ALLE ORE 11, E' CONVOCATA LA COMMISSIONE BILANCIO, PER DISCUTERE LA PROPOSTA DI DELIBERA PER LA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA DEL RISANAMENTO E DELLO SBARACCAMENTO

Alle ore 11:00 è convocata la

Commissione consiliare bilancio per esaminare la proposta di delibera per la costituzione dell’agenzia per il risanamento ed eliminazione delle baracche.

Quali sono gli scenari ?

Presto detto!

1. I consiglieri comunali approveranno la proposta dopo aver richiesto eventuali chiarimenti e/o proposto emendamenti migliorativi;

2. I consiglieri comunali non approveranno la proposta per bloccare questo tentativo dell’amministrazione comunale di affrontare la gravissima situazione con la massima attenzione e risolverla definitivamente. Tale scelta avrebbe l’esclusiva finalità di non attribuire un’eventuale merito all’Esecutivo. Altri in passato lo hanno fatto ‘lentamente’ per utilizzare le baracche ed i baraccati come un bancomat politico – clientelare, rasentando l’illiceità e l’immoralità.

3. I consiglieri comunali faranno ammuina dichiarandosi tutti d’accordo sul nobile obiettivo, ponendo, tuttavia, questioni tecnico- giuridiche assurde per condizionare l’amministrazione comunale e rallentare un percorso che ha delle tappe ben precise e concatenate.

Ecco di cosa sento parlare sulla stampa. Un dibattito che mi preoccupa perché’ vuole affermare un intento criminogeno. “Tanto peggio, tanto meglio”:

A. Dubbi sulla validità dello strumento agenzia comunale: ricordo a me stesso che l’a suddivisione di compiti tra Comune ed IACP e’ stata la causa principale del fallimento della legge 10/90;

B. Dubbi sulla scelta di procedere ad acquistare immobili sul mercato: ricordo a me stesso che è la soluzione più celere, meno costosa e meno impattante anche in considerazione dei circa 8 mila immobili sfitti in tutto il perimetro urbano;

C. Dubbi sulla copertura finanziaria: ricordo a me stesso che già la legge regionale assegna ben 500 mila euro di dotazione finanziaria per la costituzione ed il finanziamento dell’agenzia per il risanamento, mentre sono state individuati oltre 200 milioni di euro per il raggiungimento dell’obiettivo;

D. Dubbi sulla legittimità dell’atto: ricordo a me stesso che la legge Madia non si occupa delle aziende speciali comunali quindi non comprendo certi parallelismi con le società partecipate dal sapore solo ostruzionistico;

E. Dubbi nel prevedere un cda di tre persone piuttosto che un amministratore unico: ricordo a me stesso che è meglio un organo collegiale piuttosto che uno monocratico (neppure la Madia prevede un organo monocratico ma consente l’opzione); assurda, poi, appare la motivazione che l’organo monocratico costa 30 mila euro l’anno ed il cda 80 mila euro. Abbiamo bisogno di una squadra di amministratori di alto profilo che ci consenta di raggiungere velocemente i nostri obiettivi e non è sufficiente un organo monocratico;

F. Dubbi sulla facoltà di lasciare al sindaco l’esclusiva possibilità di nominare il cda dell’agenzia: ricordo a me stesso che la legge prevede una separazione netta tra il controllo politico del consiglio comunale e l’amministrazione attiva che compete al sindaco ed alla sua giunta; risulterebbe pertanto una vera e propria illegittima invasione di campo la richiesta di attribuire al Consiglio Comunale (o a qualcuno) la possibilità’ di nominare i componenti il Cda e non a sindaco;

NOI ABBIAMO MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI LA DOCUMENTAZIONE DA BEN QUINDICI GIORNI.

Cosa mi auguro che succeda ?

Semplicemente che domani ci sia una grande dimostrazione di amore per la città e venga votata in commissione senza stravolgimenti la nostra proposta di costituzione dell’agenzia per il risanamento.

E’ un’utopia?

Io ci credo!

