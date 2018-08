De Luca (sindaco – ME): “Stiamo andando avanti, sul percorso di ricognizione dei nostri plessi scolastici”

In riferimento alla vicenda delle scuole cittadine, il sindaco Cateno De Luca specifica che: “stamattina abbiamo avuto un costruttivo confronto con Sua Eccellenza il prefetto e venerdì 31 agosto alle ore 9:30 si svolgerà una riunione in Prefettura per scongiurare lo slittamento dell’inizio delle lezioni rispetto alla data prefissata de 12 settembre 2018. Abbiamo chiesto agli enti preposti di trasmetterci il calendario delle attività ricognitive dei 165 plessi scolastici di competenza della città metropolitana e del Comune di Messina. (Scheda AEDES)”.

“Abbiamo convocato tutti i sindaci, i dirigenti scolastici ed il responsabile del Provveditorato degli studi di Messina per una riunione operativa lunedì 3 settembre ore 12:00 a Palazzo dei Leoni”.

“Ho già ribadito a tutte le Autorità che non revocherò la mia ordinanza di chiusura delle scuole fino a quando non avremo le risultanze della vulnerabilità sismica di tutti i nostri plessi scolastici (scheda AEDES) e l’approvazione dello slittamento del termine riguardante le sanzioni previste dalle norme antincendio e quelle antisismiche già previsto nel mille proroghe che presumibilmente sarà approvato entro il 25 settembre prossimo”.