Devastato da un incendio, sviluppatosi la notte scorsa il parco auto di una officina sita a Messina

IN VIA ROMA ALL'ANNUNZIATA

Devastato da un incendio, sviluppatosi la notte scorsa il parco auto di una officina sita in via Roma all’Annunziata… nei pressi del C.O. (Centro Commerciale Orchidea). A causa delle fiamme sviluppatesi, sono state distrutte quattro vetture.

Per stabilire le cause del rogo, sono al lavoro i militari dell’Arma afferenti al Nucleo Operativo Messina Centro, che hanno avviato indagini serrate per capire se la matrice dell’evento possa essere o meno dolosa. La struttura infatti, in passato era stata presa di mira ed al suo indirizzo furono esplosi colpi di pistola verso gli uffici.

Foto, di: Salvatore Pernice.