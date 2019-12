“Dimissioni del ministro Alfonso Bonafede e immediato intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che se non interviene, il Popolo pretenderà le sue dimissioni”

Lo scrive (sotto la sua responsabilità), il presidente dell’Associazione di promozione sociale Governo del Popolo, della Provincia di Palermo, Francesco Carbone: “dopo l’ennesima denuncia presentata contro Magistrati MassoMafiosi che hanno protetto sistemi criminali di tipo Massonico Mafioso o singoli personaggi collegati ad essi, dopo richieste di intervento e di incontro con tutte le Autorità e con il ministro Alfonso Bonafede senza mai ricevere alcuna risposta ufficiale, ho contattato la senatrice Vincenza Blundo”.

“Tutto…, per convincere il ministro ad incontrarci ed intervenire immediatamente contro i magistrati da noi denunciati, appartenenti a sedici Procure, visto che l’unico compito che deve svolgere il ministro è controllare l’operato dei Magistrati attraverso l’ispettorato del Ministero”.

“Per tutta risposta, il ministro Bonafede, che non sa neanche cosa sia la disciplina e l’onore, dal suo pulpito, mi ha risposto con un post su Facebook (vedi foto sotto) e qui il post del ministro su Facebook https://www.facebook.com/603537412990402/posts/2931654356845351/ prendendosi gioco di me e di milioni di cittadini italiani che sono vittime di giudici e magistrati incompetenti e criminali al servizio di cosche o logge”.

“Nella notte delle Denunce alla Veglia di Natale al Quirinale, tutti coloro che hanno denunciato reati alle autorità e si sono ritrovati la propria denuncia inserita a mod45 da magistrati criminali, vedranno l’associazione Governo del Popolo APS presentare denuncia contro il magistrato, che ha commesso tale abuso, alla Questura di Roma e la pubblicherà immediatamente sui social cosi da fare la conta di quanti siano i magistrati criminali in Italia che sabotano le denunce oltre ai magistrati già denunciati appartenenti a 16 Procure, pretendendo contestualmente le DIMISSIONI immediate del ministro Bonafede che asservito al Sistema MassoMafioso si permette di prendervi per i fondelli dichiarando non solo che i magistrati in Italia sono i migliori del mondo ma che non farà mai alcun controllo ad alcun magistrato”.

Appello al Popolo Italiano.

Veglia di Natale al Quirinale con l’Associazione Governo del Popolo Aps.

In questo link trovate la prima parte del video.

In questo link trovate la seconda parte del video

“Vi spiego perché, il Popolo Italiano dovrebbe essere presente alla veglia di Natale dinanzi al Quirinale allo scoccare della Mezzanotte per pretendere VERITÀ e GIUSTIZIA per ogni abuso commesso nei confronti dei più piccoli degli indifesi e PRETENDERE la punizione di coloro che abusando della propria mansione pubblica hanno commesso reati contro i singoli, intere collettività, erario dello Stato. Vi posterò qui in seguito i link dei precedenti comunicati”.

Comunicato del 27 Novembre 2019

Comunicato letto e commentato dalla socia Giovanna Alfano

Comunicato del 08 Dicembre 2019

Comunicato letto e commentato dalla socia Giovanna Alfano

Il braccio armato della MassoMafia

è dentro la Magistratura

Per chi non conosce l’abuso da mod45 da parte dei magistrati per sabotare denunce e proteggere criminali, vi invito a visionare questo video.

