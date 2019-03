Dimostriamo, attraverso questo articolo, lo stato in cui si trovano le scale poste di fronte all’ingresso del Campo Ex Gil

Attraverso la pubblicazione della foto allegata a questo articolo, desideriamo documentare lo stato di degrado in cui versano le scale poste di fronte al Campo di atletica dell’Ex Gil (o Santamaria) a Messina, esistente alle spalle della Piscina Comunale Graziella Campagna.

Come risulta evidente, dalla fotografia scattata ieri mattina dopo le ore 11, sono presenti rifiuti in quantità, in un luogo dove non dovrebbero esserci e nel quale la pulizia dovrebbe accadere con cadenza crediamo quotidiana.