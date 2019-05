Disagi derivanti dalla carenza idrica, in uno dei due plessi della Scuola San Francesco di Paola a Messina

Il consigliere della Quinta Circoscrizione di Messina Franco Laimo è stato immediatamente contattato da decine e decine di genitori degli alunni, di uno dei due plessi della Scuola San Francesco di Paola a San Licandro che gli hanno riferito ciò che segue: “l’acqua dei serbatoi è terminata proprio nelle prime ore della mattina, un cartello attaccato sulla porta per le famiglie dei bambini, in cui si scrive che -non è possibile garantire i servizi igienici per carenza di acqua-, e l’impossibilità dunque di chiudere il plesso per interruzione di servizio pubblico”.

Laimo riferisce: “immediate le segnalazioni sia da parte della preside dell’istituto scolastico, assieme alla responsabile del plesso, che da parte delle istituzioni. Ho prontamente contattato l’assessore al Pronto Intervento dott. Massimiliano Minutoli, che solertemente si è reso disponibile alla risoluzione immediata della problematica. Intanto la normale erogazione idrica dovrebbe già verificarsi nelle prossime ore, ma nel frattempo è stata richiesta un’autobotte per riempire i serbatoi del plesso”.