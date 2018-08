Disagi nella V Circoscrizione. Le tubature sono un colabrodo

Geyser in via Palermo, all’Ugo Foscolo disagi per la rottura di una condotta di acque bianche, fuoriuscita copiosa d’acqua da una condotta all’Annunziata pressi cooperartiva “Fermezza”. E’ questa la situazione che riguarda le tubature AMAM oggi ridotte ad un colabrodo.

La denuncia arriva anche dal onsigliere della V circoscrizione Maurizio Di Gregorio che si è subito attivato per segnalare le varie criticità a chi di competenza. Nonostante varie segnalazioni però, tutto è rimasto così come era stato segnalato e a poco sono serviti i piccoli interventi fatti dagli organi competenti.

“Si spera– dichiara il consigliere-che a giorni qualcuno possa intervenire per porre la parola fine ad una situazione di disagio non solo per gli abitanti delle zone menzionate ma per l’intera collettività poichè, in varie contrade o quartieri, è assurdo che ancora si debba assistere a situazioni di razionamento di un bene pubblico di prima necessità.