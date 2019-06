“Disposta la chiusura della Piscina Cappuccini”, e’ questa la determinazione del sindaco di Messina Cateno De Luca

E” questa, la determinazione del sindaco di Messina Cateno De Luca: “disposta la chiusura della Piscina Cappuccini”!

“A seguito del sopralluogo effettuato con il responsabile comunale della manutenzione impianti sportivi, in contraddittorio con il concessionario della Piscina comunale Cappuccini è’ stata disposta la chiusura per l’inagibilita’ emersa dai recenti crolli della copertura e per le gravi inadempienze contrattuali dell’attuale concessionario”.

“Il 26 aprile scorso, la Giunta comunale ha approvato la delibera per procedere alla gara di affidamento ai privati in attesa di esame del Consiglio comunale”.