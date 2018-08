Diverse attività commerciali e di panificazione a Barcellona Pozzo di Gotto, sono state controllate dai carabinieri

La Benemerita, nel comunicato che segue, mette in rilievo che: “nella giornata di ieri, i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito delle attività di controllo predisposte in prossimità delle festività di ferragosto, con l’ausilio di personale del N.A.S. carabinieri di Catania, presso diverse attività commerciali e di panificazione del circondario di Barcellona Pozzo di Gotto, riscontravano, in particolare, presso un’Azienda di panificazione violazioni amministrative per gravi carenze igieniche nei diversi locali dell’attività, sia nel laboratorio che nei locali adibiti alla vendita dei prodotti da forno”.

“L’attività ispettiva, svolta dai militari dell’Arma di Barcellona e dal citato Reparto speciale, permetteva di scoprire gravi mancanze igienico – sanitarie da parte del titolare. Infine, le verifiche permettevano di sospendere, per il tempo necessario al ripristino delle condizioni igieniche previste, l’attività imprenditoriale per la mancanza di requisiti igienico-sanitari, oltre a comminare la sanzione amministrativa di 1.000 Euro nei confronti del titolare”.

“All’esito del servizio è stata informata l’Autorità amministrativa competente”.