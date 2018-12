Divieti di sosta, in viale della Libertà, lungo il perimetro dello stabile dell’ex Standa

Al fine di consentire alla MessinaServizi Bene Comune S.p.a. di procedere con la bonifica e la messa in sicurezza dello stabile dell’ex Standa di viale della Libertà e delle pertinenze limitrofe, visto il loro stato di abbandono e degrado sono stati adottati idonei provvedimenti viari.

Ecco, quali: “domani, venerdì 14, e sabato 15, dalle ore 5 alle 11, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul viale della Libertà, nel tratto tra il bar Calipso e via Pola; in via Pola, tra il viale della Libertà e via Antonio Fulci; in via Fulci, tra la via Pola e la scalinata via Antonio Fulci; in via Principessa Mafalda, tra la scalinata di via Fulci e il vicolo cieco”.