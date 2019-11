Domani 21 novembre ’19 i Vigili del Fuoco d’Italia effettueranno la prima giornata di sciopero delle quattro programmate. I Vigili del Fuoco scioperano, assicurando come sempre il servizio di soccorso ai cittadini, #SCIOPEROESOCCORRO, perché le retribuzioni e le pensioni sono le più basse tra tutti i Corpi dello Stato e quindi per rivendicare il riconoscimento della specificità e dell’alta professionalità che tutti i Cittadini riconoscono loro, oltre a chiedere una migliore copertura assicurativa che dia maggiori garanzie assistenziali in caso di infortuni e malattie professionali che riguardano il personale. Altro punto importate è la richiesta di fondi per il contratto di lavoro scaduto già da un anno,

Fondamentale poi risulta essere un ulteriore potenziamento d’organico per poter garantire ai cittadini un servizio sempre migliore e non sovraccaricare così le poche unità in servizio giornalmente. In definitiva i Vigili del Fuoco chiedono alla politica una maggiore attenzione che vada al di là delle promesse e delle medaglie in occasioni tragiche e che si traduca quindi in fatti concreti.