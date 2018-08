Domani a Messina: la “Passeggiata dei Giganti”

Il Comune di Messina, informa e sottolinea che: “domani, venerdì 10, alle ore 18, si svolgerà la tradizionale -Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone-, che dal deposito di via Catania saranno trasferiti a Camaro Superiore, in piazza Fazio, percorrendo via Catania, in senso contrario rispetto al normale transito, viale Europa, Camaro Superiore e piazza Fazio”.

“Domenica 12, alle 7, da piazza Fazio, i Giganti saranno trasferiti a Camaro Inferiore, in prossimità della sede della III^ Circoscrizione. Lunedì 13, alle 18, Mata e Grifone saranno accompagnati da gruppi folkloristici sino a piazza Unione Europea, seguendo l’itinerario viale Europa, via Cesare Battisti e via Garibaldi. Martedì 14, alle 21.30, nuova -Passeggiata dei Giganti- da piazza Unione Europea verso piazza Castronovo, lungo la carreggiata lato mare di via Garibaldi sino al viale Giostra, per fare ritorno sulla carreggiata lato monte sino all’intersezione con le vie Cicala e Trapani, con arrivo previsto intorno alle 24 a piazza Unione Europea”.

“Lunedì 3 settembre è previsto infine il rientro da piazza Unione Europea al deposito in via Catania, attraverso le vie Garibaldi e Cesare Battisti, in senso contrario rispetto al normale transito veicolare. Per consentire i trasferimenti e lo svolgimento delle -Passeggiate-, dalle 14 di venerdì 10 alle 20 di domenica 12, sarà vietata la sosta in tutta l’area di piazza Fazio a Camaro; dalle 14 alle 21 di venerdì 10 e dalla mezzanotte alle 12 di domenica 12, il divieto di sosta interesserà il lato nord del controviale nord di via Comunale Camaro, dal viadotto autostradale (impianto semaforico prima dell’ingresso in autostrada) sino a piazza Fazio; e dalle 12 di domenica 12 alle 19 di lunedì 13, la sosta sarà vietata nello slargo in prossimità della sede della III^ Circoscrizione in via Comunale”.

“Da venerdì 10 a domenica 12, rispettivamente alle 18 e alle 19 circa, per il tempo necessario al passaggio di Mata e Grifone, sarà vietato il transito veicolare in piazza Fazio e nel controviale nord di via Comunale Camaro, tra il viadotto autostradale (impianto semaforico prima dell’ingresso in autostrada) e piazza Fazio. Martedì 14, dalle 21, il transito veicolare sarà interdetto nella carreggiata lato valle di via Garibaldi, tra le vie Trapani/Cicala e piazza Unione Europea, per il tempo strettamente necessario al transito delle due statue equestri, durante la loro marcia in direzione nord sud per il ritorno a piazza Unione Europea”.