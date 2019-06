Domani a Messina, sara’ il bomba day per disinnescare l’ordigno trovato nei giorni scorsi in via Don Blasco

Domani a Messina, sara’ il bomba day, ovvero la giornata scelta dalle forze dell’ordine per disinnescare l’ordigno bellico della 2^ guerra mondiale, trovato nei giorni scorsi in un cantiere di via Don Blasco.

Per definire gli ultimi dettagli, sulle azioni da intraprendere questa mattina si e’ tenuto un vertice alla Questura di via Placida. Si e’ reso necessario, interdire la circolazione veicolare e pedonale nell’area compresa in un raggio di 600 metri dal sito di ritrovamento della granata.

Pertanto, domenica 30, dalle ore 7 alle 16, e comunque sino alla conclusione delle attività, sarà vietato il transito veicolare e pedonale nelle vie: “Bergamo, intersezione Brescia; Monza, intersezione Bergamo; Salandra, intersezione Catania; Cremona, intersezione Bergamo; Crema, intersezione Salandra; viale Europa (piazza Zaera), direzione monte-valle intersezione via Catania; Centonze, intersezione Citarella; Geraci, intersezione Centonze; Saffi, intersezione Risorgimento; S. Cecilia, intersezione Risorgimento; dei Mille, intersezione N. Bixio; viale San Martino (direzione nord-sud) intersezione via Camiciotti; L. Manara, intersezione dei Mille; G. Bruno, intersezione Camiciotti; U. Bassi, intersezione Maddalena; Natoli, intersezione Maddalena; La Farina (carreggiata monte) intersezione E. L. Pellegrino; La Farina (carreggiata mare) intersezione Maddalena; Industriale, intersezione via delle Zagare; Giolitti, intersezione Lucania; Napoli, intersezione Roma; R. Calabria, intersezione Lucania; viale San Martino, intersezione Lucania; La Farina (carreggiata valle) intersezione Roosevelt; La Farina (carreggiata valle) intersezione S. Cosimo; Maregrosso (direzione sud-nord) in corrispondenza accesso supermercato Simply; e via Don Blasco, 230 metri a sud dell’intersezione cavalcavia ferroviario. Sarà vietata infine la sosta su entrambi i lati della via Lazio, nel tratto compreso tra le vie Giolitti e Napoli”.