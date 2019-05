Domani a Torre Faro, la “Giornata Mondiale di Orienteering”

Per consentire lo svolgimento della “Gara Nazionale di Orienteering”, manifestazione sportiva organizzata dalla delegazione provinciale della FISO ed il CONI Point di Messina, che si terrà domani, martedì 21, a Capo Peloro – Torre Faro, sono stati disposti provvedimenti viari.

Pertanto, dalle ore 9 alle 13, sarà vietato il transito veicolare nelle vie, Torre Nuova, all’intersezione tra le vie Rando e Senatore Arena, Fortino, all’intersezione tra Torre/Lanterna e Senatore Arena, Biasini, dei Mille, Madaffari, Firenze ed in tutte le intersezioni delle traverse minori della zona Scuole con la via Scuole. L’eventuale circolazione viaria in entrata a Torre Faro, da via Nuova e da via I° Palazzo, sarà deviata sulla via S. Domenico. Anche l’Azienda Trasporti Messina, in occasione dell’evento, ha adottato modifiche al percorso della linea bus 31 (Torre Faro – Ospedale Papardo) che, per l’interdizione al transito veicolare, non percorrerà Torre Faro e l’Istituto Marino. Pertanto, in andata, effettuerà il tragitto regolare, al ritorno, con partenza dal capolinea di Padre Pio, seguirà a sinistra la via Nuova, Rotonda di Granatari, a sinistra S.S.113, Ortopedico, Ganzirri e Ospedale Papardo. Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it .