“Domani, domenica 20 Dicembre, partirà la differenziata nella zona blu dell’Area centro, i cittadini dovranno esporre l’umido. L’orario di esposizione è dalle 20 alle 22 , e a seguire alle 22.01 si inizia a raccogliere Ribadiamo i confini della zona blu… centroviale vie Giostra (fino a Viale Regina Elena); piazza Antonello (fino a via Dino e Clarenza); Viale della Libertà (fino a viale Giostra); via Garibaldi (fino a via Consolato del mare); Viale Principe Umberto compreso fino a Orto botanico (Orto botanico escluso e da via Dino e Clarenza solo lato monte)”. Lo rendono noto, attraverso un comunicato di oggi, i responsabili della S.p.a. Messinaservizi Bene Comune.

Dalla Azienda Partecipata interamente dal Comune peloritano i componenti aggiungono nella nota: “ricordiamo inoltre, che oggi, sabato 19 dicembre, giorno prefestivo, i cittadini che ancora non sono stati aggiunti dal servizio di differenziata non dovranno conferire nei cassonetti stradali. Visti inoltre, gli ultimi provvedimenti previsti dal Governo e le difficoltà organizzative relative ai tanti giorni festivi e prefestivi saranno date altre comunicazioni nei prossimi giorni, chiediamo ai cittadini massima attenzione nel conferimento dei rifiuti”.