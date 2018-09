Domani, è previsto l’inizio delle lezioni scolastiche, al Palacultura di viale Boccetta a Messina

Domani, mercoledì 12 settembre, l’I.C. “Boer-Verona Trento” darà l’avvio alle lezioni presso il Palacultura di viale Boccetta a Messina, dove il dirigente scolastico Santo Longo accoglierà gli alunni i docenti e le famiglie della Scuola dell’Infanzia, così come per la Primaria e Secondaria di primo grado.

Questa sarà l’occasione durante la quale definire il “programma” da mettere in atto nei prossimi giorni, adeguandosi alle criticità emerse anteriormente all’inizio del nuovo anno, per garantire il diritto allo studio. L’attività didattica, comincerà quindi per tempo ma a scaglioni secondo precisi turni che verranno resi noti domani.

Tre plessi sono quelli che compongono l’Istituto Comprensivo, ovvero: “quello di via XXIV maggio (con 21 classi), uno in via Palermo (con 25 classi) e l’ultimo all’Annunziata in via Abate Epifanio (con una sola classe). Solo quest’ultima struttura, ha superato positivamente, lo screenig di fine agosto. Gli altri due invece, sarebbero stati aperti con “limitazioni”, dovendo dare seguito dunque ad una turnazione vista l’assenza delle certificazioni di prevenzione incendi e vulnerabilità sismica”.