Domani, giovedì 14, dalle ore 9 alle 18, sarà vietato il transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, nella galleria “S. Jachiddu” di collegamento tra il viale Giostra ed il viale Annunziata a Messina, provvedendo ad interdire le bretelle di collegamento sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata, con collocazione di transennatura e di segnaletica di preavviso di chiusura

IL PROVVEDIMENTO E' STATO ADOTTATO PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO