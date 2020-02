Il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Urbana ed Extraurbana Salvatore Mondello, unitamente al Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici e alla TPS Pro quale società di ingegneria che ha redatto il Piano, rende noto che domani, giovedì 20, alle ore 9.30, presso l’Auditorium del Palacultura Antonello, sarà presentata la stesura provvisoria dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). La prima versione era stata redatta nel 1997 e approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 76/C del 16/12/1998. Com’è ormai noto, il PGTU rappresenta un importante strumento di pianificazione, previsto dall’art. 36 del Codice della strada, finalizzato al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale (con particolare riguardo agli utenti deboli, ovvero pedoni, disabili, ciclisti); al risparmio energetico e alla riduzione degli inquinamenti (acustico e atmosferico); al miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile mediante l’incremento di aree pedonali, di zone a traffico limitato, di zone a velocità ridotta (c.d. zone 20 e zone 30) e di percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti. Inoltre punta all’incremento del trasporto pubblico collettivo e della fruibilità/salvaguardia, delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche presenti nel territorio comunale. Allo stato attuale, si è conclusa la prima fase di redazione del PGTU, cioè, la ricostruzione del quadro conoscitivo delle attuali condizioni della mobilità urbana, riferimento indispensabile per la successiva fase di definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano. Nell’elaborazione della versione definitiva assumono particolare rilievo le fasi di comunicazione, condivisione e consultazione con tutti i soggetti portatori di interesse, con la cittadinanza e con tutti gli organi competenti in materia di pianificazione del territorio.

Sul tema, lo scorso 28 febbraio 2019, si è tenuto un primo incontro pubblico presso il “Salone delle Bandiere”, nel corso del quale è stato presentato il quadro conoscitivo delle attuali condizioni della mobilità urbana di Messina, dedotto dai rilievi di traffico condotti tra luglio e dicembre 2018. Più precisamente, è stato analizzato il contesto territoriale oggetto del piano; il rilievo dei flussi veicolari eseguito nel periodo estivo e invernale; l’analisi dell’incidentalità stradale; l’analisi degli spostamenti origine/destinazione e le relative criticità emerse; le indagini sulla domanda e sull’offerta di sosta veicolare, sul trasporto pubblico locale. Al termine della presentazione, sono stati acquisiti i contributi forniti attraverso gli interventi dei partecipanti, che sono stati successivamente valutati ed inseriti, se risultati compatibili; in ogni caso, tutta la documentazione (relazioni ed elaborati grafici), illustrata nel corso del forum, è stata resa disponibile sul sito del Comune https://www.comunemessina.gov.it/ affinché chiunque potesse inviare ulteriori proposte per l’aggiornamento.

Dal 20 di febbraio p.v., in seguito alla presentazione del nuovo PGTU, sarà possibile inviare eventuali controdeduzioni entro 30 giorni; l’Amministrazione Comunale invita pertanto tutti coloro che avessero osservazioni sugli argomenti trattati, ad esprimersi nei tempi previsti, per potere procedere in tempi rapidi alla conclusione complessiva del documento.