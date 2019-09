Domani, giovedì 26 settembre il Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo di Messina, presentano i loro eventi

Cineforum nel segno della qualità cinematografica. Giovedì 26 settembre, alle ore 10.00, nella saletta a piano terra del Residence CineApollo di Messina, in via San Filippo Bianchi n. 23, il Cineforum Don Orione e la Multisala Apollo presentano in conferenza stampa l’edizione 2019/20 delle rispettive stagioni cinematografiche. Interverranno Loredana Polizzi, imprenditrice della Multisala Apollo, il presidente del Cineforum Don Orione Nino Genovese, storico del cinema, e Giuseppe Corallo, componente del Direttivo.

Contatti: https://residencecineapollo.com/; https://cineforumdonorione.com. Mail info@residencecineapollo.com e cineforumorione@gmail.com.