Lo scrivono, in un comunicato, gli organizzatori delle tradizionali iniziative religiose antoniane: “domani martedì 11 giugno alle ore 10.30 nella Sala ovale del Municipio di Messina davanti ad alcuni assessori presenti saranno presentati i numerosi eventi e le manifestazioni che allieteranno cittadini, pellegrini e turisti provenienti da varie località per assistere alla grande processione del Carro Trionfale di S. Antonio prevista per domenica 16 giugno. In primis sabato 15 giugno si svolgerà la Notte Bianca per S. Antonio, evento di grande portata per la varietà di spettacoli, cultura, arte e musica che verranno presentati in vari angoli del centro cittadino”.

“Si tratta di uno degli eventi, piu sentiti e popolari della nostra città. Si stimano in migliaia che come ogni anno raggiungeranno la Basilica Antoniana di via S. Cecilia. Seguiranno ulteriori comunicati stampa dei tantissimi eventi. Tra cui anche il Musical -Emmaus, intervista a Gesù- che si terrà venerdì 14 giugno alle ore 19.30 nel cortile antoniano dove è collocato il Carro di S. Antonio”.