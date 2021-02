“Domani (oggi per chi legge ndr) parteciperò alla cerimonia funebre del Commercio Messinese, per manifestare il mio cordoglio per la drammatica e prematura dipartita di alcune attività e condividere l’accorato grido di dolore delle altre attività che versano in grave pericolo di vita”. Lo ha scritto ieri su Facebook, il magistrato Angelo Giorgianni…presidente dell’Associazione L’Eretico.

Giorgianni ha aggiunto: “ma sarò in piazza anche per reclamare la fine di ingiustificate misure liberticide e l’adozione di provvedimenti a tutela dei diritti costituzionali al lavoro ed all’iniziativa economica privata, idonei ad evitare altri eventi luttuosi similari, con l’inevitabile decesso della nostra, già agonizzante, economia”.