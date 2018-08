Domani sera a Messina, la Santa Messa ai piedi della “Vara”

Il Comune di Messina, tramite il proprio Ufficio stampa comunica che: “in occasione della tradizionale celebrazione eucaristica ai piedi della -Vara-, che, nell’ambito degli eventi dell’agosto messinese, si svolgerà domani, martedì 14, alle ore 20, in piazza Castronovo, sono state adottate limitazioni viarie”.

“Per garantire in sicurezza la partecipazione dei fedeli, in tutta l’area della piazza e nelle strade limitrofe, dalle ore 7 alle 24, sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, e dalle 17.30 alle 24, vigerà il divieto di transito su entrambi i lati dell’anello esterno; su quello centrale di piazza Castronovo e nello slargo antistante la villetta; su entrambe le carreggiate di via Garibaldi, tra il viale Giostra e piazza Castronovo; su entrambi i lati delle vie Bensaja; Duca D’Aosta; Bellinzona, tra via Savonarola e piazza Castronovo; e Istria, tra piazza Castronovo e via Principessa Mafalda”.