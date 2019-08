Domani sera alla Lega Navale di Messina, si terrà lo spettacolo “Ulissiade”

L’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e i presidenti Salvatore Parrino dell’Admo, Rosa Torre del Lions Club Messina Tyrrhenum e Annamaria Tarantino della Fidapa Messina hanno presentato stamani a Palazzo Zanca lo spettacolo “Ulissiade” che la “Compagnia dei Folli” porterà in scena per la quarta volta domani, sabato 24, alle ore 21.30, alla Lega Navale, dopo le esibizioni a Rometta Superiore, Rometta Marea e Santa Teresa di Riva. La parodia musicale, con la regia di Salvatore Parrino e la direzione musicale di Antonio Zampino, sarà interpretata da Antonio Zampino, tastiera; Mario Cardullo, chitarra; Antonio Melita, batteria; Dino Turchi, basso e Anna Trio, sax, mentre il cast è composto da Greta Vascotto, Pippo Polizzi, Salvatore Parrino, Annamaria Panarello, Rita Natoli, Maddalena Palamara, Nunzio Corica, Giampaolo Nicocia, Nino De Francesco, Mario Panarello, Giovanna Cuzzocrea, Carmelo Peditto, Gustavo Lampi, Salvatore Signorino, Santi Pensavalle, Pina Mazzullo, Antonio Gabriele, Pina Gemellaro, Marisa Arena, Eugenio Restuccia, Rossana Gervasi, Letizia Scolaro e Giuseppe Crescenti.

Ha evidenziato l’assessore Calafiore: “il progetto rientra nel quadro di altre attività promosse dal Comune e in particolare dall’assessorato alle Politiche della Salute che riguardano la diffusione e la prevenzione di determinati comportamenti positivi e buone pratiche quali le donazioni del sangue, del midollo osseo e degli organi. Il mio Assessorato porta avanti campagne di sensibilizzazione in cui si inserisce questa ulteriore iniziativa per la quale ringrazio i Lions e la Fidapa che sono attivi promotori sul territorio. La donazione del midollo osseo è necessaria agli oltre 1500 ammalati di tumore del sangue che sono in attesa ogni anno di un trapianto di midollo osseo o di cellule staminali per continuare a vivere. A Messina ci sono attualmente circa 4 mila potenziali donatori e la campagna ha l’obiettivo di aumentarne il numero, perché la compatibilità è possibile anche tra soggetti estranei. Grazie a queste attività la città di Messina ha contribuito a salvare dodici vite umane”.

Per il Lions Club Messina Tyrrhenum la donazione del midollo osseo è un progetto dedicato al programma informativo nel campo del “We Serve Salute”; il Distretto 108YB Sicilia è partnership dell’ADMO e la FIDAPA Messina ha promosso anche in passato campagne per la donazione del sangue.