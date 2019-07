Domani venerdì 26, dalle ore 17 alle 21 sarà sospeso il servizio delle linee 31 e Navetta Torri Morandi

Le informazioni contenute nel seguente avviso, sono state diffuse, dal Comune di Messina i cui responsabili evidenziano che: “domani, venerdì 26, a seguito dell’interdizione al transito veicolare disposta con ordinanza n. 717 del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, dalle ore 17 alle 21, nelle vie I° Palazzo, Torre Nuova, Lanterna e Fortino, per lo svolgimento del corteo “Rete No Ponte” a Torre Faro, l’Azienda Trasporti Messina ha adottato modifiche al percorso delle linee bus 31 (Papardo – Torre Faro) e Navetta Torre Morandi. Pertanto, nella giornata di domani, le due linee ATM, dalle 17 alle 21, non effettueranno il servizio in località Torre Faro. Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it”.