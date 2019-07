Domenica sera di paura, sulla A18 Messina-Catania

Un improvviso incendio di un’auto, verificatosi alle ore 22 di ieri sera nella galleria Taormina dell’autostrada Catania-Messina, ha causato momenti di panico e un imponente ingorgo che, per mezzo di foto e filmati diffusi attraverso i social media ha avuto una propagazione virale.

Le fiamme si sono sprigionate improvvisamente a bordo di una station wagon. Il pronto intervento dei pompieri dopo che gli occupanti dell’auto si erano dati alla fuga, è stato importante. Intorno alle 23, anche per smaltire l’enorme coda che si era formata, è stato deciso di far tornare indietro le auto utilizzando la corsia d’emergenza nel senso opposto a quello di marcia.

Tutto è successo, sulla tratta autostradale in direzione della Citta’ etnea allorquando una vettura di colore bianco ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Gli occupanti dell’auto sono riusciti a salvarsi, mentre il fumo riempiva il traforo ed il traffico era frattanto bliccato.