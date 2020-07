Donna ripresa, mentre getta due gattini a Carimate (Como)

“Gettare via un animale è un’azione miserabile e chi la compie non può passarla franca: per questo motivo abbiamo denunciato il gesto alle autorità e faremo tutto il possibile perché la persona che l’ha commesso venga punita con la massima severità”. A dirlo è l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente commentando il video, pubblicato sulla pagina Facebook dell’on. Brambilla (link: https://www.facebook.com/watch/?v=369162627392931 e sul canale YouTube LEIDAA al link https://www.youtube.com/watch?v=W0HkB2Aoe74), in cui si vede una donna avvicinarsi furtivamente all’abitazione per gettare un sacco viola contenente i gattini in un pertugio a fianco al cancello di un’abitazione a Carimate (Como).

“Si tratta – conclude l’on. Brambilla – di un gesto vergognoso che deve essere punito con la massima sanzione prevista dal nostro Codice penale e, insieme alla LEIDAA, assicuro fin d’ora che vigilerò personalmente affinché venga fatta giustizia. Allo stesso modo prometto che proseguirò con sempre maggiore determinazione la mia battaglia in parlamento per inasprire le pene per chi abbandona, maltratta e uccide: chi compie queste azioni deve andare in prigione”. I due gattini, chiamati Starsky e Hutch, sono in preaffido e le volontarie sperano che trovino presto una bella adozione.