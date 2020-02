Dopo avere immesso in servizio i primi cinque dirigenti medici di radiodiagnostica vincitori del concorso a tempo indeterminato bandito dall’ASP di Messina, l’Azienda Provinciale scorre la graduatoria e immette in servizio altri quattro dirigenti medici a tempo indeterminato che andranno a coprire i posti rimasti vacanti negli ospedali.

I nuovi medici firmeranno il contratto e prenderanno servizio presso le sedi di lavoro dopo l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e dopo la verifica della idoneità fisica per le mansioni della qualifica di appartenenza, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.