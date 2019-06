Dopo le ore 16 di oggi, è stato chiuso un tratto di via La Farina a Messina, a causa della caduta di un grosso albero che è finito al suolo nei pressi della Chiesa di San Pietro e Paolo. La circolazione, è stata interdetta in entrambi i sensi di marcia, per consentire ai vigili del Fuoco (immediamente giunti sul posto dalla vicina Caserma di via Salandra) un agevole lavoro volto alla messa in sicurezza della zona.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.