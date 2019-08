Dopo le ore 16:30 di oggi, al Duomo di Messina sono state officiate le esequie in suffragio di Salvatore D’Anna

Dopo le ore 16:30 di oggi, al Duomo di Messina sono state officiate le esequie in suffragio del 39enne Salvatore D’Anna, l’agente della Polizia di Stato morto a Villafranca Tirrena in via Madonna del Tindari (dopo avere perso il controllo della sua moto acquistata da pochi giorni), alle ore 02:30 della notte tra mercoledì e ieri.

Gremita, è stata la Cattedrale peloritana, dove sono accorsi tutti coloro i quali hanno voluto porgere l’ultimo saluto a Salvatore unendosi per ricordarlo prima della tumulazione delle sue spoglie mortali.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.