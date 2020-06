Dopo le ore 8.30 di stamane, a Messina in via Consolare Pompea in direzione Sud-Nord si e’ verificato un incidente mortale. Nello scontro con una Fiat 600 (condotta da una 69enne), ha perso la vita la 34enne Milena Visalli che conduceva una moto Africa Twin per trasferirla presso la Concessionaria dove lavorava.

L’impatto la cui dinamica e’ ancora da stabilire, e’ accaduto nei pressi dei cannoni di Pace. Sul posto, e’ giunta per espletare il lavoro di propria competenza la dottoressa Anita Siliotti pubblico ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica… che ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti.

La guidatrice dell’utilitaria, e’ stata iscritta come atto dovuto nel Registro degli indagati ipotizzando il reato di omicidio colposo. Se dai rilievi effettuati dagli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale coordinati dal commissario Enrico Adige dovessero emergere responsabilita’ a carico della anziana, il capo di imputazione nei suoi confronti potrebbe mutare in omicidio stradale.

Il corpo della sfortunata vittima, e’ stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Papardo. I sanitari arrivati in zona, hanno potuto constatare solo il suo decesso. Per estrarre le sue spoglie mortali dalle lamiere dell’auto, hanno operato nel luogo i vigili del Fuoco.