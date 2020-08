È QUESTO, QUEL CHE HA RIFERITO UN TESTIMONE PRESENTE DURANTE L'IMPATTO VERIFICATOSI IL 3 AGOSTO 2020 DOPO LE 10.30 SULLA A20 NEI PRESSI DI CARONIA (ME)

“Dopo l’incidente stradale…, Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita“. E’ questo, quel che ha riferito un testimone presente dopo l’impatto verificatosi il 3 agosto 2020 dopo le ore 10.30 sull’Autostrada A20 nei pressi di Caronia (Me).

Tutto e’ stato reso noto dal procuratore capo della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, che svolge le indagini sul decesso della 43enne dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna.