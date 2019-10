Dopo qualche stop burocratico subito negli ultimi mesi, proseguono i lavori per la realizzazione del Parco Urbano, mediante fondi regionali, che sorgerà nel cuore di Giostra, ovvero ove fino a non molto tempo fa sorgevano alcune palazzine della Cooperativa Casa Nostra. Hanno verificato personalmente i consiglieri della V Circoscrizione di Messina, che hanno ancora una volta trattato la questione nell’attuale mandato amministrativo, ovvero nella 4a commissione consiliare Ambiente e Territorio presieduta dal cons. Franco Laimo; la scorsa settimana si sono recati anche in loco, appurando con soddisfazione lo stato dei luoghi.

I consiglieri Manuel Barbaro, Giovanni Bucalo, Maurizio Di Gregorio, Lorena Fulco, Franco Laimo (Coordinatore della Commissione), Giuseppe Picciotto, Gabriele Rossellini e Franco Tavilla, mediante un sopralluogo hanno appurato che la ditta appaltatrice prosegue fattivamente i lavori e si auspicano che molto presto i lavori possano essere completati, cosicché i bambini, ma anche gli anziani di tutta la città di Messina, avranno un grande parco ove trascorrere momenti ludici e ricreativi. Passo importante dopo traguardi significativi raggiunti, ovvero creazione della pubblica illuminazione e ripristino Linea Atm.

Da sciogliere poi un altro modo più volte richiesto da tanti cittadini, ovvero una via di fuga nell’area nella parte a monte che si collegherebbe alla Via San Jachiddu, dal punto di vista viario, che possa garantire maggior sicurezza a residenti e non. Punto sul quale la Circoscrizione è stata sollecitata e che sta trattando, attraverso i lavori della 2a commissione consiliare presieduta dal Cons. Di Gregorio, al fine di trovare una soluzione utile per tutti.