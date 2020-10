Dopo quello della contrada Badia, un nuovo incendio ha interessato oggi, il territorio di Naso. Il rogo…, partito dalla zona di Brucoli, lo ha alimentate il forte vento di scirocco e si è diretto rapidamente verso il confine con Capo d’Orlando, nella zona di Forno Alto e Catutè.

La Città paladina, è stata totalmente invasa dal fumo. I canadair poi, non si sono potuti alzare in volo per prelevare l’acqua a causa del mare agitato. Sul posto, sono intervenuti i vigili del Fuoco e i Volontari della Protezione Civile, che hanno tentato di arginare le fiamme ed impedire che si avvicinassero alle abitazioni. Un ulteriore focolaio, è stato segnalato nella zona di Malvicino.