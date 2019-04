Doppio arresto dei carabinieri, a Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello

IN MANETTE, SONO FINITI UN 30ENNE E UN 25ENNE, PER I REATI DI MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI CONVIVENTI O FAMILIARI

Doppio arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi a Capo d’Orlando e a Sant’Agata Militello. A finire in manette sono un 30enne e un 25enne.

Il primo è accusato di aver aggredito la propria moglie nel pomeriggio di domenica, quando i carabinieri, sollecitati dalla vittima, sono intervenuti sul posto trovando l’uomo in stato di alterazione. Malgrado la presenza delle forze dell’ordine, il giovane ha continuato ad inveire nei confronti della moglie, tentando di colpirla. La vittima è stata quindi soccorsa dai militari ed accompagnata in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure del caso, mentre il marito è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma per i necessari accertamenti, Dalle verifiche svolte sono emerse ripetute condotte aggressive e continui maltrattamenti posti in essere nel corso degli ultimi mesi.

Risale invece a lunedì l’arresto del 25enne, fermato in flagranza di reato. I fatti risalgono al pomeriggio di pasquetta, quando una donna, in stato di agitazione, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei militari dell’Arma poiché era stata aggredita verbalmente e fisicamente dall’ex convivente, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Sant’Agata Militello e del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia che hanno immediatamente bloccato l’uomo, in evidente alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche.

La donna, impaurita, è stata messa in sicurezza dall’intervento dei militari operanti e soccorsa dal personale medico del 118. Il 25enne, dopo essere stato accompagnato presso l’ospedale di Sant’Agata Militello, al termine degli accertamenti clinici, è stato condotto in caserma per ulteriori verifiche.