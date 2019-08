Due auto si sono scontrate e poi ribaltate oggi, sull’autostrada A20 Messina – Palermo

Alle ore 15 di oggi, due auto si sono scontrate e poi ribaltate sull’autostrada A20 Messina – Palermo, all’interno di una galleria in prossimità dei caselli di Villafranca Tirrena, in direzione della Citta’ dello Stretto.

Da quel che e’ stato possibile apprendere dalle prime ricostruzioni i due veicoli si sarebbero urtati in fase di sorpasso finendo poi per ribaltarsi. L’episodio, ha causato molta paura per gli occupanti dei mezzi i quali sono stati subito soccorsi dal personale del 118. Fortunatamente, solo due passeggeri, hanno riportato ferite lievi e li hanno trasferiti in ospedale.

Sul luogo dove sono accaduti i fatti, e’ giunta la Polizia Stradale per stabilire la dinamica del sinistro… che comunque non ha generato problemi alla circolazione (da bollino rosso) odierna caratterizzata dal controesodo.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.