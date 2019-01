Due ladri, sono stati arrestati dai carabinieri delle Stazioni di Fondachello Valdina e Spadafora

PER: "FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E LESIONI PERSONALI"

Questa notte, i carabinieri delle Stazioni di Fondachello Valdina e Spadafora hanno arrestato, in flagranza di reato, i messinesi D.B.F., 27enne e M.A., 19enne , già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato in concorso, resistenza a un P.U. e lesioni personali. Nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio, sulla via nazionale di Torregrotta, i militari hanno notato una moto ape, con a bordo due giovani, che, alla vista dell’auto di servizio, tentava di invertire il senso di marcia. I carabinieri hanno intimato l’Alt al veicolo che, però, non ha arrestato la marcia speronando l’autopattuglia. I due occupanti hanno abbandonato la moto ape e si sono dati alla fuga a piedi ma sono stati inseguiti e bloccati dai militari che, nel frattempo, erano stati raggiunti da un’altra pattuglia di rinforzo. Gli accertamenti svolti hanno permesso di stabilire che la moto ape su cui viaggiavano i due arrestati era stata rubata poco prima nel comune di Gualtieri Sicaminò utilizzando uno spadino per forzarne le serrature.

I due arrestati, in attesa dell’udienza di convalida hanno trascorso la notte uno presso la camera di sicurezza della compagnia di Milazzo e l’altro in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Messina.