Due minorenni messinesi, di 14 e 16 anni, sono stati arrestati stanotte dai poliziotti delle Volanti impegnati nel servizio di controllo del territorio. I due, già noti agli uffici di polizia, si sono resi responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato di un ciclomotore. Inoltre, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e, il sedicenne, anche per guida senza patente perché mai conseguita.

I fatti risalgono a stanotte, intorno alle 03.15, lungo il viale Giostra, dove gli agenti hanno notato uno scooter con a bordo due soggetti, i quali, alla loro vista, con una manovra repentina, invertivano il senso di marcia e si davano alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i due perdendo il controllo del mezzo cadevano per terra e venivano quindi raggiunti e bloccati. A seguito degli accertamenti esperiti, lo scooter su cui i due viaggiavano è risultato oggetto di furto, il conducente sprovvisto della patente di guida e uno dei due giovani portava con sé un passamontagna, verosimilmente utilizzato al momento dell’azione delittuosa.

Dalla ricostruzione dei fatti è stato accertato, anche attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, che i due minorenni avevano poco prima asportato il mezzo, ora restituito al legittimo proprietario. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati arrestati e associati presso il centro prima accoglienza per minori.